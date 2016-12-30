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Путин отказался высылать американских дипломатов из России

Российский лидер заявил об особой ответственности РФ и США за сохранение глобальной безопасности.

Путин отказался высылать американских дипломатов из России
Путин
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов из России.

Об этом сообщается на сайте Кремля.  

Путин заявил, что Россия не будет создавать проблем американским дипломатам и не будет высылать их из страны. 

При этом российский лидер назвал новые санкции США против России "провокационными". Он сказал, что они приведут к ухудшению российско-американских отношений. Дальнейшие шаги по восстановлению отношений между странами Кремль будет выстраивать исходя из политики будущего президента США Дональда Трампа, добавил он. 

"Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности - наносит ущерб и всему комплексу международных отношений", - прокомментировал Путин новые санкции США. 

Путин добавил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, но "не будет опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии". 

29 декабря власти США ввели дипломатические санкции против России: Вашингтон распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов и закрыть две загородные резиденции российского посольства в США. Под санкции также попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США ввели санкции из-за обвинений в адрес России о причастности российских спецслужб к хакерским атакам в США во время избирательной кампании. 

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Тэги: США, Россия, международная дипломатия, санкции, Владимир Путин
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