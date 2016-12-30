Спецтема Россия Калининградским чиновникам запретили пользоваться "Яндексом" Головной компанией российского поисковика является акционерное общество Yandex N.V., зарегистрированное в Нидерландах.

"Яндекс" Фото: blogspot.com

Сотрудникам муниципальных учреждений Калининграда запретили пользоваться "продуктами и услугами иностранных интернет-компаний". В список запрещенных сервисов попали сервисы компании "Яндекс" - "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск".

Об этом сообщает издание "Новый Калининград", в распоряжении которого есть соответствующий приказ, подписанный заместителем главы администрации города Анной Апполоновой.

В приказе отмечается, что запрет распространяется на ведомства, за которые отвечает комитет по социальной политике Калининграда. Его возглавляет Апполонова. Также запрет распространяется на сотрудников комитетов по социальной политике и образованию городской администрации. В приказе говорится, что такие меры нужны для "обеспечения информационной безопасности учреждений социальной сферы".

К приказу прилагается список западных интернет-сервисов и рекомендованные российские аналоги. Например, в списке есть мессенджеры Skype, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, сервисы электронной почты Gmail, Dropbox, Yahoo, Hotmail и "Яндекс.Почта", хранилища Dropbox, Google диск, "Яндекс.Диск", Microsoft One Drive, сервисы Google Metrics, Google Maps, "Яндекс.Метрика", "Яндекс.Карты" и поиск "Яндекса".

В приложении к приказу отмечается, что сервисы "Яндекса" были запрещены для пользования калининградскими чиновниками из-за того, что головной компанией поисковика является акционерное общество Yandex N.V., зарегистрированное в Нидерландах.

Напомним, в октябре в Киеве запустился сервис "Яндекс.Такси".