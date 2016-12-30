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​Австрия предложила сделать санкции против России "системой стимулов"

"На каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением".

​Австрия предложила сделать санкции против России "системой стимулов"
Себастьян Курц
Фото: EPA/UPG

Глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна намерена воспользоваться председательством в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы добиваться смягчения санкций Евросоюза против России.

"Мы должны восстановить доверие в Европе, а санкции превратить из системы наказания в систему стимулов", - заявил Курц в интервью журналу Der Spiegel (перевод - "Немецкая волна").

Министр считает, что с началом кризиса на Украине произошел возврат к блоковому менталитету времен холодной войны. Он подчеркнул, что в отношениях с Россией необходимо изменить установившуюся тенденцию и "на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций".

Сейчас в Евросоюзе действует договоренность, согласно которой санкции против России могут быть отменены лишь после того, как Москва в полном объеме выполнит Минские соглашения.

Австрия займет по ротации пост председателя ОБСЕ с 1 января.

В отношении России действуют три пакета санкций Евросоюза. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Эти санкции действуют до 15 марта 2017 года. Срок действия экономических секторальных санкций против России заканчивался 31 июля 2017 года. Срок действия торговых и инвестиционных санкций против Крыма заканчивается 23 июня 2017 года.

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Тэги: Россия, санкции, Австрия, Себастьян Курц
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