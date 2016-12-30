Высланным из США российским дипломатам не хватает билетов в Россию 35 россиянам дали 72 часа, чтобы покинуть США.

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Российские дипломатические работники, которых США высылают из страны, не могут купить билеты в Россию из-за загруженности самолетов перед Новым годом.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дипломаты вынуждены приобрести билеты из Вашингтона в Нью-Йорк, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.

"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - отметил источник.

29 декабря США объявили о введении новых санкций против России за кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США. В рамках новых ограничительных мер США высылают 35 российских дипломатических работников.

В "черный список" офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включены шесть граждан России и пять российских организаций. Это Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ), а также зеленоградская Автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" (АНО ПО КСИ), ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ) из Петербурга и компания "ЦОР секьюрити" (бывшая Esage Lab).

Как сообщалось ранее, МИД РФ предложил Путину выслать из России 35 дипломатов США.