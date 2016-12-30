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Обама пообещал новые санкции против России

Американский лидер назвал введение санкций против РФ необходимым и разумным ответом.

Обама пообещал новые санкции против России
Барак Обама
Фото: EPA/UPG

Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения в отношении России в связи с хакерскими атаками. 

Об этом говорится в заявлении Белого дома

"Эти инициативы - не весь наш ответ на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать различные действия в тех местах и в то время, когда посчитаем необходимым. О некоторых мерах не будет объявлено публично", - заявил президент.

Обама отметил, что США вместе с союзниками по всему миру должны работать над тем, чтобы "противостоять попыткам России подорвать устоявшиеся международные нормы поведения".

По его словам, введение санкций против РФ за хакерские атаки является необходимым и разумным ответом.

"Эти действия последовали за неоднократными частными и публичными предупреждениями, которые мы адресовали российскому правительству, и являются необходимым и адекватным ответом на усилия по нанесению ущерба американским интересам в нарушении существующих международных норм поведения", - сказал Обама.

Ранее США ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. В санкционный список попали шесть человек и пять ведомств, в том числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ). 

В ответ на санкции США в Москве решили закрыть англо-американскую школу,

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Тэги: США, Россия, санкции, Барак Обама
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