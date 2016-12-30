В ответ на санкции США в Москве решили закрыть англо-американскую школу,- CNN Сотрудникам американского посольства в РФ запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

Фото: investigator.org.ua

В ответ на новые санкции США против России, введенные из-за хакерских атак, в Москве решили закрыть англо-американскую школу.

Об этом сообщает CNN.

В этой международной школе учатся дети дипломатических работников из США, Великобритании, Канады.

Отмечается также, что сотрудникам американского посольства в России запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за попытки вмешаться в выборы президента. Кроме того, США решили выдворить из страны 35 российских дипломатов.

США обвиняют Россию в хакерских атаках на серверы Национального демократического комитета, с которых были украдены документы Демократической партии. Бумаги позднее были опубликованы сайтом WIkiLeaks.

Новые меры решили ввести только через несколько недель после выборов, чтобы Белый дом не выглядел защитником интересов Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы.