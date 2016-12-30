Спикер российского МИДа назвала администрацию Обамы озлобленными неудачниками
Россия ответила оскорблениями на новые санкции.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала администрацию президента США Барака Обамы "группой внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких".
Таким образом она прокомментировала решение США ввести новые санкции, связанные с хакерскими атаками российской разведки.
"Всё, занавес. Дурной спектакль окончен. Весь мир, от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет - исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже", - написала Захарова в фейсбуке.
Официальные заявления по поводу санкций и контрмеры Россия намерена представить уже в пятницу, добавила она.
Пресс-секретарь Владимира Путина в свою очередь заявил, что администрация Обамы своими действиями стремится подорвать позиции избранного президента Дональда Трампа на международной арене.
"Это действия, которые существенным образом подрывают внешнеполитические позиции следующей администрации... Будущей администрации и будущему, избранному, президенту навязывается модель поведения", - сказал он.
В твиттере посольства России в Великобритании тем временем появилась запись, в котором решение США сравнивается с Холодной войной, а президент США назван "хромой уткой" (прозвище президента, который вскоре покинет свой пост).
President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016
Напомним, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за попытки вмешаться в выборы президента. В "черный список" попали шесть граждан России, в том числе руководитель Главного разведывательного управления Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Игорь Костюков, Сергей Глизунов, а также два других россиянина (судя по всему хакеры) - Алексей Белан (никнеймы Абырвалг, Федюня, Маг, Мистер Магистр) и Евгений Богачев (никнеймы Ластик, Монстр, Славик, lucky12345, Pollingsoon).
Также было принято решение депортировать 35 российских дипломатов, а оставшимся - запретить доступ на две дачи на территории Штатов.