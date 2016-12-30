Спикер российского МИДа назвала администрацию Обамы озлобленными неудачниками Россия ответила оскорблениями на новые санкции.

Фото: EPA/UPG

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала администрацию президента США Барака Обамы "группой внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких".

Таким образом она прокомментировала решение США ввести новые санкции, связанные с хакерскими атаками российской разведки.

"Всё, занавес. Дурной спектакль окончен. Весь мир, от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет - исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже", - написала Захарова в фейсбуке.

Официальные заявления по поводу санкций и контрмеры Россия намерена представить уже в пятницу, добавила она.

Пресс-секретарь Владимира Путина в свою очередь заявил, что администрация Обамы своими действиями стремится подорвать позиции избранного президента Дональда Трампа на международной арене.

"Это действия, которые существенным образом подрывают внешнеполитические позиции следующей администрации... Будущей администрации и будущему, избранному, президенту навязывается модель поведения", - сказал он.

В твиттере посольства России в Великобритании тем временем появилась запись, в котором решение США сравнивается с Холодной войной, а президент США назван "хромой уткой" (прозвище президента, который вскоре покинет свой пост).

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016

Напомним, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за попытки вмешаться в выборы президента. В "черный список" попали шесть граждан России, в том числе руководитель Главного разведывательного управления Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Игорь Костюков, Сергей Глизунов, а также два других россиянина (судя по всему хакеры) - Алексей Белан (никнеймы Абырвалг, Федюня, Маг, Мистер Магистр) и Евгений Богачев (никнеймы Ластик, Монстр, Славик, lucky12345, Pollingsoon).

Также было принято решение депортировать 35 российских дипломатов, а оставшимся - запретить доступ на две дачи на территории Штатов.