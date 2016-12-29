США ввели санкции против России из-за хакерских атак Под них попали четыре топ-разведчика РФ; 35 дипломатам приказали покинуть страну.

Фото: wikipedia.org

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за попытки вмешаться в выборы президента.

Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В "черный список" попали шесть граждан России, в том числе руководитель Главного разведывательного управления Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Игорь Костюков, Сергей Глизунов, а также два других россиянина (судя по всему хакеры) - Алексей Белан (никнеймы Абырвалг, Федюня, Маг, Мистер Магистр) и Евгений Богачев (никнеймы Ластик, Монстр, Славик, lucky12345, Pollingsoon).

Также в него вошли автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" (АНО "ПО КСИ"), Федеральная служба безопасности, Главное разведывательное управление, организация "ЦОР Секьюрити", ООО "Специальный технологический центр".

Кроме того, США решили выдворить из страны 35 российских дипломатов, пишет Reuters со ссылкой на источник в американском правительстве.

Также российским чиновникам, начиная с полудня пятницы, будет запрещен доступ в два учреждения на территории Нью-Йорка и Мэриленда, которыми они раньше пользовались.

"Эти действия предпринимаются в ответ на притеснения русскими американских дипломатов и действий со стороны их дипломатов, которые мы считаем несоответствующими дипломатической практике", - сказал источник издания.

Напомним, США обвиняют Россию в хакерских атаках на серверы Национального демократического комитета, с которых были украдены документы Демократической партии. Бумаги позднее были опубликованы сайтом WIkiLeaks.

Новые меры решили ввести только через несколько недель после выборов, чтобы Белый дом не выглядел защитником интересов Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы.