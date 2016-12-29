Избиратели в странах ЕС не хотят нового Brexit, - опрос Поддержка членства в Евросоюзе остается выше 60%.

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Избиратели во Франции, Германии, Италии и Греции считают, что их страны движутся в неправильном направлении, но в странах "нет настроения" идти путем Великобритании в сторону выхода из Европейского Союза.

Об этом свидетельствуют данные опроса WIN/Gallup, передает Reuters.

Согласно опросу, поддержка членства в ЕС остается выше 60% в большинстве крупнейших государств-членов.

89% избирателей в Греции считают, что их страна двигается в неверном направлении. Во Франции этот показатель составляет 82%, в Италии - 79% и в Германии - 62%.

Однако, несмотря на недовольство, только небольшая часть людей готовы голосовать за выход из блока: 36% в 15 европейских странах, в которых проводился опрос, включая Великобританию.

В Финляндии и Греции наблюдается рост поддержки выхода из ЕС - до 40% с прошлогодних 29% и до 46% с 38% соответственно.

Опрос проводился с 25 ноября по 7 декабря.

Напомним, власти французского городка Бокер назвали улицу в честь "брексита".