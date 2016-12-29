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В Бельгии эвакуировали дворец правосудия и вокзал из-за угрозы взрыва

Полиция бельгийского города Шарлеруа назвала угрозу взрыва во дворце правосудия ложной. 

В Бельгии эвакуировали дворец правосудия и вокзал из-за угрозы взрыва
Бельгийская полиция
Фото: twitter.com/avsredactie

Полиция эвакуировала дворец правосудия и вокзал в бельгийском городе Шарлеруа из-за угрозы взрыва. 

Об этом сообщает телекомпания RTBF. 

На вокзале и в здании суда работают саперы.

Движение на прилегающих улицах перекрыто. Жителей ближайших домов попросили не выходить на улицу до завершения операции.

В Twitter местной полиции сообщается, что угроза взрыва во дворце правосудия оказалась ложной. 

Напомним, 22 марта в Брюсселе, в частности, в аэропорту "Завентем" и на станции метро "Маальбек", прогремели несколько взрывов. Жертвами стали 35 человек, свыше 300 получили ранения.Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Тэги: Бельгия, эвакуация
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