В Бельгии эвакуировали дворец правосудия и вокзал из-за угрозы взрыва Полиция бельгийского города Шарлеруа назвала угрозу взрыва во дворце правосудия ложной.

Бельгийская полиция Фото: twitter.com/avsredactie

Полиция эвакуировала дворец правосудия и вокзал в бельгийском городе Шарлеруа из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает телекомпания RTBF.

На вокзале и в здании суда работают саперы.

Движение на прилегающих улицах перекрыто. Жителей ближайших домов попросили не выходить на улицу до завершения операции.

В Twitter местной полиции сообщается, что угроза взрыва во дворце правосудия оказалась ложной.

Напомним, 22 марта в Брюсселе, в частности, в аэропорту "Завентем" и на станции метро "Маальбек", прогремели несколько взрывов. Жертвами стали 35 человек, свыше 300 получили ранения.Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".