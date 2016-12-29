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По делу об убийстве посла РФ в Анкаре допросили россиянку

Женщина некоторое время жила в Анкаре и состояла в близких отношениях с убийцей.

По делу об убийстве посла РФ в Анкаре допросили россиянку
Убийство российского посла
Фото: EPA/UPG

Следователи в Москве допросили женщину, которая была подругой Мевлюта Алтынташа, застрелившего посла России в Турции Андрея Карлова.

Об этом пишет газета Hurriyet.

По информации издания, некоторое время женщина жила в Анкаре, где у нее были близкие отношения с Алтынташем. Она уехала из Турции до покушения на Карлова.

Газета отмечает, что российские следственные органы нашли женщину и вызвали на допрос, на котором она подтвердила, что некоторое время общалась с Алтынташем.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в центре современного искусства в Анкаре. Его убил 22-летний Мевлют Алтынташ, попавший на выставку под видом охранника. После того как Алтынташ несколько раз выстрелил в спину российскому послу, он начал выкрикивать исламистские лозунги. Его застрелила полиция.

Алтынташ служил в полиции, но был отстранен от службы в рамках расследования дела о попытке военного переворота в Турции. 

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Тэги: убийство, расследование, россияне, допрос
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