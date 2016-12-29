По делу об убийстве посла РФ в Анкаре допросили россиянку Женщина некоторое время жила в Анкаре и состояла в близких отношениях с убийцей.

Убийство российского посла Фото: EPA/UPG

Следователи в Москве допросили женщину, которая была подругой Мевлюта Алтынташа, застрелившего посла России в Турции Андрея Карлова.

Об этом пишет газета Hurriyet.

По информации издания, некоторое время женщина жила в Анкаре, где у нее были близкие отношения с Алтынташем. Она уехала из Турции до покушения на Карлова.

Газета отмечает, что российские следственные органы нашли женщину и вызвали на допрос, на котором она подтвердила, что некоторое время общалась с Алтынташем.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в центре современного искусства в Анкаре. Его убил 22-летний Мевлют Алтынташ, попавший на выставку под видом охранника. После того как Алтынташ несколько раз выстрелил в спину российскому послу, он начал выкрикивать исламистские лозунги. Его застрелила полиция.

Алтынташ служил в полиции, но был отстранен от службы в рамках расследования дела о попытке военного переворота в Турции.