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В Аргентине произошло сильное наводнение

Власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия несколько сотен человек. 

В Аргентине произошло сильное наводнение
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Фото: nv-chat.info

Сильные ливни вызвали наводнение в аргентинском городе Рамальо, провинция Буэнос-Айрес

Видео публикует BFMTV.

Уровень воды в черте населенного пункта составляет полтора метра, затопленными оказались первые этажи зданий, частично нарушено электроснабжение. 

Власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия несколько сотен человек. 

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как сообщалось ранее в декабре,  при наводнении в Таиланде погибли 14 человек.

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Тэги: Аргентина, наводнения
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