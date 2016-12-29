В Аргентине произошло сильное наводнение Власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия несколько сотен человек.

Архив Фото: nv-chat.info

Сильные ливни вызвали наводнение в аргентинском городе Рамальо, провинция Буэнос-Айрес.

Видео публикует BFMTV.

Уровень воды в черте населенного пункта составляет полтора метра, затопленными оказались первые этажи зданий, частично нарушено электроснабжение.

Власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия несколько сотен человек.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как сообщалось ранее в декабре, при наводнении в Таиланде погибли 14 человек.