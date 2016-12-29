В Аргентине произошло сильное наводнение
Власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия несколько сотен человек.
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Сильные ливни вызвали наводнение в аргентинском городе Рамальо, провинция Буэнос-Айрес.
Видео публикует BFMTV.
Уровень воды в черте населенного пункта составляет полтора метра, затопленными оказались первые этажи зданий, частично нарушено электроснабжение.
Власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия несколько сотен человек.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как сообщалось ранее в декабре, при наводнении в Таиланде погибли 14 человек.