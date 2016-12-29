Сирийская армия заявила о полном прекращении боевых действий с 30 декабря

Сирия Фото: www.timesofisrael.com

Сирийская армия заявила о всеобъемлющем прекращении боевых действий на территории страны, начиная с 00:00 30 декабря.

Об этом сообщает сирийское агентство "САНА".

"Командование объявляет о вступлении в силу соглашения о всеобъемлющем прекращении боевых действий на всей территории Сирийской Арабской Республики, начиная с 00:00 30 декабря", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что соглашение о прекращении боевых действий было принято "с цель подготовить подходящую почву для поддержки политического процесса по урегулированию кризиса в Сирии".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны сирийского конфликта подписали заявление о прекращении огня и готовности начать мирные переговоры.

Как сообщали турецкие СМИ, Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии, и предлагают прекратить боевые действия с 29 декабря. Сообщалось, что действие соглашения охватит все районы, где идут бои между военными оппозиции и силами режима президента Сирии Башара Асада.

Напомним, что Россия с осени 2015 года воюет в Сирии на стороне правительства Башара Асада. С начала операции российская авиация совершила свыше 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по сирийским городам.