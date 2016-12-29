Азербайджан заявил о гибели "армянских диверсантов" при попытке пересечь границу В результате сражения пропал без вести азербайджанский военнослужащий.

Вірменські бійці в Нагірному Карабаху. 27.02.1993 Фото: EPA/UPG

При попытке нарушения азербайджано-армянской государственной границы были убиты несколько человек из "разведывательной группы армянских военных".

Об этом говорится в сообщениина сайте Минобороны Азербайджана. Ранее в Ереване обвинили азербайджанских военных в попытке пересечь границу.

"29-го декабря утром при попытке нарушения азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа Вооруженных Сил Армении попала в засаду подразделений Азербайджанской армии. В ходе вооруженного столкновения, противник понес большие потери в живой силе и вынужден был отступить", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ведомство также заявило, что в результате сражения пропал без вести азербайджанский военнослужащий Гурбанов Чингиз Салман.

В азербайджанском Минобороны также отметили, что, "видимо, относительное затишье, которое наблюдается на линии фронта в последнее время, не устраивает Армению и поэтому противник периодически и целенаправленно осуществляет подобные провокации". Кроме того, в министерстве отметили, что если армянские вооруженные силы будут продолжать "подобные действия", то понесут "более тяжелые потери".

Ранее 29 декабря Минобороны Армении сообщило о гибели троих военных в ходе "диверсии Азербайджана" на участке около границ между странами. По сообщению армянской стороны, погиб также по крайней мере один азербайджанский военнослужащий.

Напомним, ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения, позже Армения признала гибель 18 военных в Нагорном Карабахе. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили о гибели 300 азербайджанских военных

5 апреля в Баку и столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. С тех пор стороны регулярно обмениваются обвинениями в нарушениях перемирия.