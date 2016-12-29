Минобороны РФ установило фразу из радиообмена Ту-154, объясняющую катастрофу Особая ситуация на борту самолета российского Минобороны была в течение 10 секунд.

Спасатели на месте падения Ту-154 Фото: EPA/UPG

Командир разбившегося в Черном море российского Ту-154 Роман Волков во время разговора с диспетчерами произнес фразу, свидетельствующую об "особой ситуации" на борту.

Об этом сообщил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов в ходе пресс-конференции правительственной комиссии по расследованию катастрофы, передает "Дождь".

"Радиообмен был крайне краток. Особая ситуация была в течение 10 секунд. Я не могу сказать вам про закрылки и другие вещи, которые мы услышали", - сказал Байнетов.

По его словам, "все было достаточно штатно, но была одна фраза, которая говорит о развитии особой ситуации". "Больше она нам ни о чем не говорит", - подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Авиакатастрофа Ту-154 произошла 25 декабря. На борту находились 92 человека. Самолет выполнял рейс Минобороны России в сирийскую Латакию.

По факту крушения СК РФ завел уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

Как сообщалось ранее сегодня, третий "черный ящик" российского Ту-154 нашли разрушенным.