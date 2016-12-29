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Советник Путина допустил отключение России от "мирового интернета"

Советник президента России по интернету заявил о высокой вероятности ухудшения отношений РФ с Западом.

Советник Путина допустил отключение России от "мирового интернета"
Фото: digit.ru

Россия должна быть готова к ситуации, когда ее отключат от мирового интернета.

Об этом заявил советник президента по интернету Герман Клименко в интервью RT.

"Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета", - заявил Клименко.

Он добавил, что вероятность ухудшения отношений России с Западом, по его мнению, высока. Из-за этого одна из задач России, по словам Клименко, - "отрегулировать российский сегмент интернета", чтобы защититься от "сценариев", подобных отключению России от мирового интернета.

"Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить", - добавил Клименко.

В августе 2016 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что Координационный центр (КЦ) национального домена, управляющий доменами .ru и .рф, может перейти под контроль госструктур. Газета "Ведомости" также писала, что Минкомсвязи РФ предлагает дополнить закон "О связи" статьей о регулировании российского сегмента интернета. Однако глава министерства опроверг эту информацию.

После введения США и Евросоюзом санкций против Крыма в 2014 году, на территории полуострова прекратили свою работу такие крупные компании, как магазины онлайн-покупок Amazon и eBay, регистратор доменных имен Go Daddy и платежная система PayPal. На территории полуострова перестал работать магазин приложений AppStore, а компании HP и Dell перестали поставлять свою продукцию на территорию Крыма.

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Тэги: Россия, интернет, международная дипломатия, Владимир Путин, Запад
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