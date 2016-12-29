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В Турции автобус упал со скалы: 5 жертв, десятки раненых

Доступ к месту катастрофы затруднен из-за сильного снегопада и метели.

В Турции автобус упал со скалы: 5 жертв, десятки раненых

По меньшей мере пять человек погибли и более 20 получили ранения при падении пассажирского автобуса со скалы в Турции.

Об этом пишет издание Нurriyet Daily News.

Как отмечается, водитель автобуса потерял контроль над машиной, и транспортное средство, пробив ограждение, упало со скалы недалеко от села Басекин. При этом автобус пролетел около 10 метров.

Отмечается, что автобус выполнял рейс из Стамбула в провинцию Синоп.

Аварийные службы отправились к месту происшествия, однако доступ к месту катастрофы затруднен из-за сильного снегопада и метели.

Как сообщалось 26 декабря, в результате ДТП в Закарпатской области пострадали пять человек.

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Тэги: ДТП, Турция
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