Автосистема торможения грузовика позволила избежать большего число жертв теракта в Берлине, - DW

Теракт в Берлине Фото: EPA/UPG

Благодаря автоматической тормозной системе удалось избежать еще большего количества жертв во время теракта в Берлине. Тормозная система остановила тягач после 70-80 метров пути.

Об этом сообщило издание Suddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании WDR и NDR со ссылкой на следователей группы City, которой руководят представители Федеральной прокуратуры Германии, передает Deutsche Welle.

По информации СМИ, тормозная система отреагировала на удар автоматической остановкой тягача, что позволило спасти не одну жизнь. Во время похожего теракта летом этого года в Ницце погибли более 80 человек.

Как сообщалось ранее, именно попытки первого водителя - поляка Лукаша Урбана - помешать нападению позволили предотвратить большое количество жертв. Однако установленные в ходе расследования факты свидетельствуют, что поляк был ранен выстрелом в голову за несколько часов до совершения теракта.

В результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки в Берлине под колесами транспортного средства погибли 11 человек, еще около 50 получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии в кабине грузовика были найдено тело водителя.

Полиция обнаружила на руле и в самой кабине отпечатки пальцев главного подозреваемого - выходца из Туниса Аниса Амри. 23 декабря он был застрелен полицией в Милане, когда он открыл стрельбу при попытке проверки документов стражами порядка.

Напомним, накануне в ФРГ задержали гражданина Туниса по подозрению в причастности к теракту в Берлине.