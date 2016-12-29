Путин объявил о перемирии в Сирии Правительство Асада и оппозиция начнут мирные переговоры.

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Президент России Владимир Путин во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что правительство Сирии и представители местной оппозиции договорились о перемирии.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - цитирует Путина агентство ТАСС.

По словам Шойгу, прекращение огня в Сирии вступит в силу с 00:00 30 декабря.

Напомним, что Россия с осени 2015 года воюет в Сирии на стороне правительства Башара Асада. С начала операции российская авиация совершила свыше 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по сирийским городам.