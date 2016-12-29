Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
“Де моє право на якісну освіту”?
“Де моє право на якісну освіту”?
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Государство боли
Государство боли
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
ГлавнаяМир

Путин объявил о перемирии в Сирии

Правительство Асада и оппозиция начнут мирные переговоры.

Путин объявил о перемирии в Сирии
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что правительство Сирии и представители местной оппозиции договорились о перемирии.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - цитирует Путина агентство ТАСС.

По словам Шойгу, прекращение огня в Сирии вступит в силу с 00:00 30 декабря.

Напомним, что Россия с осени 2015 года воюет в Сирии на стороне правительства Башара Асада. С начала операции российская авиация совершила свыше 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по сирийским городам.

Новости по теме:

Тэги: Сирия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу
Реклама

Читайте в разделе