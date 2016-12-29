Власти Колумбии амнистировали повстанцев FARC Повстанцы, виновные в тяжких преступлениях будут отбывать альтернативные наказания.

Колумбия Фото: moe-online.ru

Власти Колумбии освободили от преследований за незначительные нарушения тысячи демилитаризованных боевиков из группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC).

Как сообщает агентство Рейтер, соответствующий закон был принят Конгрессом Колумбии.

Под действие закона, который является ключевой частью подписанного в прошлом месяце мирного соглашения между правительством и FARC, не будут подпадать боевики, которые совершили военные преступления и нарушали права человека, отмечает агентство.

Амнистия также касается колумбийских военнослужащих.

"Повстанцы, виновные в тяжких преступлениях, таких как массовые убийства, сексуальное насилие или похищение – не будут амнистированы, но будут отбывать альтернативные наказания (например, проводить разминирование), которые назначит специальный суд", - поясняет агентство.

Если условия мирного соглашения будут соблюдены, в течение следующих шести месяцев оружие сложат семь тысяч бойцов FARC.

Ранее, 1 декабря, Конгресс Колумбии одобрил мирное соглашение с повстанцами FARC.

За достижение перемирия с FARC президент Колумбии получил Нобелевскую премию мира. Он обещал передать $975 тыс. долларов жертвам конфликта с группировкой.

"Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) - вооруженное крыло коммунистической партии - было создано в Колумбии в 1964 году. С тех пор в стране продолжалась гражданская война. К 2002 году численность боевиков FARC достигала 200 тыс. человек, движение контролировало треть страны. Мирные переговоры начались в 2012 году. До этого FARC потерпела ряд крупных военных поражений.