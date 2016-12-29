Палестинский лидер назвал условие для достижения мира с Израилем Аббас подтвердил свою полную приверженность делу справедливого мира как стратегическому выбору.

Махмуд Аббас Фото: EPA/UPG

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что достижение мира с Израилем возможно, но при определенном условии.

Об этом он заявил в ответ на речь госсекретаря США Джона Керри, который сказал, что перспектива урегулирования палестино-израильского конфликта находится под угрозой, передает агентство Рейтер.

По словам Аббаса, Палестина возобновит переговоры только в случае прекращения Израилем строительства еврейских поселений на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.

Главный палестинский переговорщик Саиб Арикат зачитал заявление о том, что Аббас подтвердил свою полную приверженность делу справедливого мира как стратегическому выбору.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Керри в антиизраильской риторике. Речь идет о принятой в минувшую пятницу, 23 декабря, резолюции ООН с призывом "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Действующая администрация США отказалась накладывать вето на резолюцию и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании. После этого Израиль обвинил США в предательстве.