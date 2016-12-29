Третий "черный ящик" российского Ту-154 нашли разрушенным Основная поисковая операция в Черном море на месте крушения Ту-154 завершена.

Ту-154 Фото: mil.ru

Третий "черный ящик" разбившегося Ту-154 Минобороны РФ нашли разрушенным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, водолазы нашли пленку бортового самописца, "что свидетельствует о его разрушении". "Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - уточнил источник.

Ранее в четверг в МЧС сообщили, что основная поисковая операция в Черном море на месте крушения Ту-154 завершена. На поверхность подняты все основные фрагменты самолета и останки почти всех погибших. Тела 17 пассажиров накануне доставили в Москву для опознания.

Он добавил, что состояние двух других самописцев "удовлетворительное". Накануне их подняли из воды и доставили в Москву для расшифровки. В ближайшее время этот процесс завершится, добавил источник ТАСС.

Ранее издание Life со ссылкой на источник, близкий к следствию, рассказало о последних словах экипажа перед крушением. Согласно этой информации, пилот произнес реплику "Закрылки, с***!", после чего прозвучала фраза "Командир, падаем".

Авиакатастрофа Ту-154 произошла 25 декабря. На борту находились 92 человека. Самолет выполнял рейс Минобороны России в сирийскую Латакию.