Армения заявила о гибели 3 военных при "диверсии Азербайджана" Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня.

Архив Фото: EPA/UPG

Трое военнослужащих Вооруженных сил Армении погибли в результате "диверсии Азербайджана" на участке около государственной границы.

Об этом сообщает News.AM со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

По словам Ованнисяна, одним из погибших был офицер. Двое других погибших были солдатами срочной службы. Также министр отметил, что погиб по крайней мере один азербайджанский военнослужащий - его тело находится "на армянской стороне", передает "Интерфакс".

Ованнисян рассказал, что утром 29 декабря около села Чинари Тавушской области Армении вооруженные силы "Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения". Военные Армении в ответ открыли огонь из снайперских винтовок и гранатометов.

При этом в Минобороны Азербайджана заявили, что "формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз", отмечает "Интерфакс". По данным азербайджанского ведомства, обстрел проводился и с территории Армении, и с территории "оккупированных земель".

Напомним, ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения, позже Армения признала гибель 18 военных в Нагорном Карабахе. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили о гибели 300 азербайджанских военных

5 апреля в Баку и столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. С тех пор стороны регулярно обмениваются обвинениями в нарушениях перемирия.