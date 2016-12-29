Спецтема "Исламское государство" США сообщили об убийстве одного из лидеров ИГИЛ в Сирии Террорист был убит недалеко от Евфратской ГЭС.

Фото: www.1news.az

Один из лидеров террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии был убит во время авиаудара сил международной коалиции во главе с США.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, речь идет об Абу Джандале. Он был одним из лидеров группировки в Ракке.

Ранее на этой неделе правозащитная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR) сообщала, что Абу Джандаль был целью авиаударов коалиции. Информация о его гибели появлялась ранее в социальных сетях, отмечает АР.

Террорист был убит недалеко от Евфратской ГЭС, где поддерживаемые США Сирийские демократические силы ведут борьбу с ИГИЛ.

Как сообщалось ранее сегодня, иракские войска начали новое наступление на Мосул, который боевики ИГИЛ удерживают с 2014 года.