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"Исламское государство"

США сообщили об убийстве одного из лидеров ИГИЛ в Сирии

Террорист был убит недалеко от Евфратской ГЭС.

США сообщили об убийстве одного из лидеров ИГИЛ в Сирии
Фото: www.1news.az

Один из лидеров террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии был убит во время авиаудара сил международной коалиции во главе с США.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, речь идет об Абу Джандале. Он был одним из лидеров группировки в Ракке.

Ранее на этой неделе правозащитная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR) сообщала, что Абу Джандаль был целью авиаударов коалиции. Информация о его гибели появлялась ранее в социальных сетях, отмечает АР.

Террорист был убит недалеко от Евфратской ГЭС, где поддерживаемые США Сирийские демократические силы ведут борьбу с ИГИЛ.

Как сообщалось ранее сегодня, иракские войска начали новое наступление на Мосул, который боевики ИГИЛ удерживают с 2014 года. 

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Тэги: Сирия, борьба с терроризмом, "Исламское государство" (ИГИЛ)
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