США сообщили об убийстве одного из лидеров ИГИЛ в Сирии
Террорист был убит недалеко от Евфратской ГЭС.
Один из лидеров террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии был убит во время авиаудара сил международной коалиции во главе с США.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника.
По его словам, речь идет об Абу Джандале. Он был одним из лидеров группировки в Ракке.
Ранее на этой неделе правозащитная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (SOHR) сообщала, что Абу Джандаль был целью авиаударов коалиции. Информация о его гибели появлялась ранее в социальных сетях, отмечает АР.
Террорист был убит недалеко от Евфратской ГЭС, где поддерживаемые США Сирийские демократические силы ведут борьбу с ИГИЛ.
Как сообщалось ранее сегодня, иракские войска начали новое наступление на Мосул, который боевики ИГИЛ удерживают с 2014 года.