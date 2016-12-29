CNN: США в четверг введут санкции против России за хакерские атаки Белый дома также примет ряд секретных мер.

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Администрация президента США Барака Обамы намерена ввести санкции против России за вмешательство в выборы уже в четверг, 29 декабря.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, осведомленных о планах правительства.

По словам источников телеканала, новые санкции предполагают расширение уже действующих ограничений и введение мер на дипломатическом уровне, которые администрация сочтет пропорциональным ответом на российскую операцию по хакерским атакам. Собеседники телеканала также сообщают, что власти США планируют ввести некоторые секретные меры.

"Предполагается, что в рамках новых санкций будут названы определенные люди, связанные с российской кампанией по дезинформации", - передает CNN.

Новые меры могут быть введены спустя два месяца после их обсуждения властями США. Белый дом не сделал этого раньше, чтобы не выглядеть защитником интересов Хиллари Клинтон, которая проиграла президентские выборы.

США обвиняют Россию в хакерских атаках на серверы Национального демократического комитета, с которых были украдены документы Демократической партии. Бумаги позднее были опубликованы сайтом WIkiLeaks