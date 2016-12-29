В Беларуси убивший двоих детей отец приговорен к смертной казни Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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В Беларуси отец, убивший двоих детей, приговорен к высшей мере наказания - смертной казни, сообщает БЕЛТА.

Гомельский областной суд в ходе выездного заседания в Мозыре огласил смертный приговор мужчине, который признан виновным в убийстве 17-летнего сына и 9-летней дочери.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован в установленном законодательством порядке.

В конце ноября в Беларуси был приведен в исполнение смертный приговор Сергею Хмелевскому, осужденному за убийство трех человек. Официально о его казни не объявляли, о ней сообщили родственники Хмелевского. Эта казнь стала третьей в Беларуси за 2016 год. Ранее был казнен Иван Кулеша, осужденный за тройное убийство, и Сергей Иванов, получивший смертный приговор за убийство женщины.

Приведение в исполнение смертных приговоров в Беларуси осудил Евросоюз.

По информации правозащитников, с начала 1990-х годов в Беларуси приговорили к смертной казни более 400 человек.