У побережья Ливии спасли около 900 мигрантов В 2016 по Средиземному морю в Италию прибыли около 180,3 тыс. мигрантов.

Фото: EPA/UPG

В акватории Средиземного моря вблизи побережья Ливии за последние сутки подобрали около 900 мигрантов, пытавшихся добраться к берегам Европы.

Об этом в среду, 28 декабря, сообщила пресс-служба береговой охраны Италии, передает DW.

Большинство спасенных плыли в сторону Европы на двух деревянных судах, их подобрали в ночь на 28 декабря. До 40 человек береговая охрана спасла утром 28 декабря с другого судна.

Еще около 400 мигрантов в Средиземном море подобрало судно Aquarius организации SOS Mediterranee. Среди них, по данным организации, - выходцы из Эритреи, Бангладеш, Пакистана, Сомали и Сирии, сообщает агентство AFP.

До этого спасения в течение 2016 года по Средиземному морю в Италию прибыли около 180,3 тысячи мигрантов. Именно такое количество зарегистрировали в итальянских портах представители властей, сообщили 28 декабря в министерстве внутренних дел страны. Это больше предыдущего летнего рекорда, зафиксированного в 2014 году, когда зарегистрировали 170 тыс.мигрантов.

По данным ООН, во время попыток добраться европейского побережья Средиземным морем погибли около пяти тысяч мигрантов.

Как сообщалось, в начале ноября при кораблекрушении у берегов Ливии погибли более 200 мигрантов.