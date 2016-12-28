У побережья Ливии спасли около 900 мигрантов
В 2016 по Средиземному морю в Италию прибыли около 180,3 тыс. мигрантов.
В акватории Средиземного моря вблизи побережья Ливии за последние сутки подобрали около 900 мигрантов, пытавшихся добраться к берегам Европы.
Об этом в среду, 28 декабря, сообщила пресс-служба береговой охраны Италии, передает DW.
Большинство спасенных плыли в сторону Европы на двух деревянных судах, их подобрали в ночь на 28 декабря. До 40 человек береговая охрана спасла утром 28 декабря с другого судна.
Еще около 400 мигрантов в Средиземном море подобрало судно Aquarius организации SOS Mediterranee. Среди них, по данным организации, - выходцы из Эритреи, Бангладеш, Пакистана, Сомали и Сирии, сообщает агентство AFP.
До этого спасения в течение 2016 года по Средиземному морю в Италию прибыли около 180,3 тысячи мигрантов. Именно такое количество зарегистрировали в итальянских портах представители властей, сообщили 28 декабря в министерстве внутренних дел страны. Это больше предыдущего летнего рекорда, зафиксированного в 2014 году, когда зарегистрировали 170 тыс.мигрантов.
По данным ООН, во время попыток добраться европейского побережья Средиземным морем погибли около пяти тысяч мигрантов.
Как сообщалось, в начале ноября при кораблекрушении у берегов Ливии погибли более 200 мигрантов.