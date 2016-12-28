Нетаньяху обвинил США в антиизраильской риторике По мнению израильского премьера, Керри практически не коснулся корня проблемы.

Биньямин Нетаньяху Фото: EPA/UPG

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху упрекнул госсекретаря США Джона Керри в произнесении антиизраильской речи.

"Выступление Керри сегодня было направлено против Израиля, как и резолюция Совбеза ООН, которую он продвигал", - цитирует слова премьер-министра ВВС.

Нетаньяху считает, что во время своей речи Керри был "одержимо сосредоточен" на проблеме израильских поселений на оккупированных территориях. При этом, по мнению израильского премьера, госсекретарь США практически не коснулся корня проблемы, а именно "нежелания палестинцев признать государство Израиль в каких бы то ни было границах".

Ранее в среду, выступая в Госдепе США, Керри заявил, что перспектива урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств - израильского и палестинского - в настоящее время находится под угрозой.

Он также подчеркнул, что резолюция ООН, осуждающая строительство израильских поселений на оккупированных землях, соответствует американским ценностям.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в конце января будущего года, пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением.