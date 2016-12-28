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Керри объяснил позицию США по израильской резолюции в Совбезе ООН

Израиль - друг, но интересы США - на первом месте.

Керри объяснил позицию США по израильской резолюции в Совбезе ООН
Фото: Скриншот с онлайн-трансляции

Госсекретарь США Джон Керри в среду выступил в Госдепартаменте с речью о разрешении конфликта между Израилем и палестинцами.

Отвечая на критику в адрес США, воздержавшихся при голосовании в Совбезе ООН по резолюции, призывающей Израиль к прекращению строительства поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, Керри заявил, что США действовали в соответствии со своими ценностями, передает Голос Америки.

Характеризуя позицию тех, кто критикует решение США, Керри подчеркнул, что США - друг Израиля.

"К сожалению, кое-кто полагает, что дружба США означает принятие любой политики – вне зависимости от наших собственных интересов, наших принципов – даже после того, как мы многократно призывали к изменению той или иной политики. Друзья должны говорить друг другу суровую правду, и дружба требует взаимного уважения", - отметил глава Госдепартамента.

Керри подчеркнул, что его задача - прежде всего защищать Соединенные Штаты Америки, "наши ценности и наши интересы в мире".

"И, если бы мы оставались безучастными, сознавая, что тем самым мы помогаем закрепить опасные тенденции, чреватые эскалацией конфликта и нестабильности в регионе, где у нас есть жизненно важные интересы, то мы отвергли бы лежащую на нас ответственность", - добавил он.

Напомним, решение США воздержаться при голосовании в Израиле назвали предательством.

Ранее во вторник избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в конце января будущего года, пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением.

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Тэги: США, Израиль, Джон Керри
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