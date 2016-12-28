Российские хакеры атаковали ОБСЕ У организации нет возможности провести расследование.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стала жертвой кибератаки, сообщила Reuters пресс-секретарь организации в среду.

Перед этим французская газета Le Monde сообщила, что за атакой стоит группа российских хакеров, но ОБСЕ.

"Была атака. Мы узнали о ней в начале ноября",- сказала пресс-секретарь ОБСЕ, подтвердив сообщение Le Monde.

"Сейчас системы надёжны. Нам установили совершенно новые системы безопасности и пароли",- отметила она.

Издание Le Monde процитировало неназванный источник западных спецслужб, который связал хакерскую атаку с российской группой кибершпионажа под названием APT28, также известная как Fancy Bears. Тот же источник сказал газете, что группа стояла за атаками на серверы Демократической партии в США во время предвыборной кампании.

Пресс-секретарь ОБСЕ сообщила, что организация знает о "домыслах" относительно роли APT28 в атаке.

"Однако у нас нет возможности провести расследование и мы не хотим строить предположения",- сказала она.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия пыталась повлиять на ход президентских выборов 8 ноября, атакуя отдельных людей и организации, в том числе и институты Демократической партии.

ОБСЕ, в которую входит 57 стран, наблюдает за выборами и известна своей ролью в Украине, где контролирует режим прекращения огня между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами на востоке страны. В организацию входят США, Россия и Украина.