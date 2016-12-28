В Нью-Йорке из Trump Tower эвакуировали людей из-за пакета с игрушками
Избранного президента в 58-этажном здании на момент инцидента не было.
В Нью-Йорке из Trump Tower - небоскреба, принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу, эвакуировали людей.
Об этом сообщает The Independent.
Причиной для этого стал подозрительный предмет, обнаруженный в холле на первом этаже.
Как впоследствии выяснилось, в пакете находились детские игрушки.
Самого политика в 58-этажном здании не было - в настоящее время он проводит рождественские каникулы во Флориде.
Как сообщалось ранее, Трамп заявил о препятствиях при передаче власти со стороны Обамы.