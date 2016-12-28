В Нью-Йорке из Trump Tower эвакуировали людей из-за пакета с игрушками Избранного президента в 58-этажном здании на момент инцидента не было.

В Нью-Йорке из Trump Tower - небоскреба, принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу, эвакуировали людей.

Об этом сообщает The Independent.

Причиной для этого стал подозрительный предмет, обнаруженный в холле на первом этаже.

Как впоследствии выяснилось, в пакете находились детские игрушки.

Самого политика в 58-этажном здании не было - в настоящее время он проводит рождественские каникулы во Флориде.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил о препятствиях при передаче власти со стороны Обамы.