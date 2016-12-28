Трамп заявил о препятствиях при передаче власти со стороны Обамы Обама неоднократно критиковал Трампа во время президентской кампании

Барак Обама и Дональд Трамп во время встречи в Белом Доме Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Барак Обама не обеспечивает гладкую передачу власти.

Об этом миллиардер написал в своем Twitter.

"Стараюсь не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента О [Обамы] и на препятствия. Думал, что будет гладкая передача власти, но нет!" - написал республиканец.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

Обама неоднократно критиковал Трампа во время президентской кампании, однако, встретившись с миллиардером сразу после его избрания, нынешний глава государства пообещал "всяческое содействие в передаче власти". После этого, как сообщают в Белом доме, политики провели несколько телефонных разговоров.

Администрация президента США выражала недовольство некоторыми действиями Трампа, в частности речь шла о телефонных переговорах избранного главы государства с иностранными лидерами без согласования с Госдепом США.

8 ноября Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, обойдя кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января 2017 года.

Напомним, что ранее в декабре Трамп признался, что советуется с Обамой относительно новых назначений.