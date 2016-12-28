Трамп заявил о препятствиях при передаче власти со стороны Обамы
Обама неоднократно критиковал Трампа во время президентской кампании
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Барак Обама не обеспечивает гладкую передачу власти.
Об этом миллиардер написал в своем Twitter.
"Стараюсь не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента О [Обамы] и на препятствия. Думал, что будет гладкая передача власти, но нет!" - написал республиканец.
Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016
Обама неоднократно критиковал Трампа во время президентской кампании, однако, встретившись с миллиардером сразу после его избрания, нынешний глава государства пообещал "всяческое содействие в передаче власти". После этого, как сообщают в Белом доме, политики провели несколько телефонных разговоров.
Администрация президента США выражала недовольство некоторыми действиями Трампа, в частности речь шла о телефонных переговорах избранного главы государства с иностранными лидерами без согласования с Госдепом США.
8 ноября Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, обойдя кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января 2017 года.
Напомним, что ранее в декабре Трамп признался, что советуется с Обамой относительно новых назначений.