В ФРГ задержали гражданина Туниса по подозрению в причастности к теракту в Берлине Номер телефона задержанного был записан в мобильном берлинского террориста Аниса Амри.

Фото: ru-newz.ru

В Германии задержали гражданина Туниса, который, по подозрению прокуратуры, может быть связан с терактом в Берлине 19 декабря.

Об этом сообщает Associated Press.

Конкретные обстоятельства задержания гражданина Туниса не называются. При этом отмечается, что полиция провела обыски у него дома и на рабочем месте.

По данным немецкой прокуратуры, номер телефона задержанного был записан в мобильном Аниса Амри, которого власти Германии считают водителем грузовика, который въехал на ярмарку в Берлине. Какую роль он мог играть в произошедшем теракте, не уточняется.

19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, в результате чего погибли 12 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Берлинская полиция сообщила о задержании подозреваемого вскоре после теракта, однако позднее выяснилось, что под стражу был взят не тот человек, который находился во врезавшемся в толпу грузовике.

23 декабря Анис Амри был застрелен полицией в итальянском Милане.