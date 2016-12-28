В Туркмении на президентских выборах зарегистрировали 9 кандидатов Действующий президент Туркмении отказался от своего дополнительного времени на телевидении в пользу других кандидатов.

Туркмения Фото: expert.ru

Избирательная комиссия Туркмении зарегистрировала девять кандидатов на выборах президента страны, запланированных на 12 февраля.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным местных СМИ, среди кандидатов на главное кресло в стране три чиновника областных администраций - Джуманазар Анаев, Меретдурди Гурбанов и Сердар Джелилов, и два руководителя крупных предприятий - Сейдинского нефтеперерабатывающего завода - Рамазан Дурдеєв и гендиректор одного из предприятий госконцерна "Туркменхимия" Сулейманепес Нурнепесов.

Все кандидаты были официально зарегистрированы.

Ранее туркменский Центризбирком зарегистрировал претендентом на высшую государственную должность действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова и еще трех человек.

25 декабря Бердымухаммедов объявил свою предвыборную программу по государственному телевидению и отказался от своего дополнительного времени на телевидении в пользу других кандидатов.

59-летний Бердымухаммедов возглавил более чем 5-миллионный Туркменистан в декабре 2006 года после смерти Сапармурата Ниязова.

Напомним, что в сентябре парламент Туркмении отменил возрастной ценз для президента, что может обеспечить Бердымухамедову пожизненное правление.