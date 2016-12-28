В Туркмении на президентских выборах зарегистрировали 9 кандидатов
Действующий президент Туркмении отказался от своего дополнительного времени на телевидении в пользу других кандидатов.
Избирательная комиссия Туркмении зарегистрировала девять кандидатов на выборах президента страны, запланированных на 12 февраля.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По данным местных СМИ, среди кандидатов на главное кресло в стране три чиновника областных администраций - Джуманазар Анаев, Меретдурди Гурбанов и Сердар Джелилов, и два руководителя крупных предприятий - Сейдинского нефтеперерабатывающего завода - Рамазан Дурдеєв и гендиректор одного из предприятий госконцерна "Туркменхимия" Сулейманепес Нурнепесов.
Все кандидаты были официально зарегистрированы.
Ранее туркменский Центризбирком зарегистрировал претендентом на высшую государственную должность действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова и еще трех человек.
25 декабря Бердымухаммедов объявил свою предвыборную программу по государственному телевидению и отказался от своего дополнительного времени на телевидении в пользу других кандидатов.
59-летний Бердымухаммедов возглавил более чем 5-миллионный Туркменистан в декабре 2006 года после смерти Сапармурата Ниязова.
Напомним, что в сентябре парламент Туркмении отменил возрастной ценз для президента, что может обеспечить Бердымухамедову пожизненное правление.