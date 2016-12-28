​МИД Турции заявил о невозможности мира в Сирии при Асаде Чавушоглу считает, что сирийская оппозиция никогда не смирится с нахождением Асада у власти.

Мевлют Чавушоглу Фото: EPA/UPG

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установление мира в Сирии невозможно, пока президентом остается Башар Асад.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

По его словам, сирийская оппозиция никогда не смирится с нахождением Асада у власти.

Вместе с тем Чавушоглу подтвердил информацию о достижении между Москвой и Анкарой договоренности о всеобъемлющем перемирии в Сирии.

Ранее 28 декабря сообщалось, что прекращение огня охватит все районы, где идут вооруженные столкновения между оппозиционными группировками и правительственными силами. Сторонам будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 по местному времени 29 декабря этого года.

В случае достижения устойчивого перемирия представители правительства Сирии и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта. Гарантами мирного процесса выступят Москва и Анкара.

Как сообщалось ранее в среду, Франция и Британия предложили Собвезу ООН резолюцию по санкциям против Сирии.