Духовный лидер мусульман Нигерии выступил против равноправия полов В Нигерии продолжаться консультации с общественностью по поводу законопроекта, оспаривающего равенство мужчин и женщин.

Нигерийские мусульманки Фото: EPA/UPG

Духовный лидер мусульман Нигерии Мохаммед Саад Абубакар (Mohamed Sa'ad Abubakar) выступил против равноправия мужчин и женщин в вопросах наследования.

Об этом сообщает BBC.

"Наша религия полностью определяет наш образ жизни. Мы не примем любое изменение, которое противоречит установленному Аллахом порядку", - заявил он.

По словам Абубакар, мусульмане Нигерии живут мирно и с христианами, и с представителями других конфессий, и потому должны иметь право на беспрепятственное следование религиозным предписаниям.

Христианская ассоциация Нигерии, в свою очередь, отметила, что не будет препятствовать утверждению законопроекта, предусматривающего равноправие мужчин и женщин в вопросах наследования, поскольку конфликтов с вероучением эта норма не создает.

Законодатели Нигерии пообещали продолжить консультации с общественностью по поводу правового акта.

Как сообщалось ранее в декабре, в Чечне сотрудниц госучреждений заставляют ходить на работу в хиджабе.