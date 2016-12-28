Власти Китая сообщили об ужесточении контроля за интернетом КНР в своей стратегической программе призвала другие страны уважать свой "кибернетический суверенитет".

Власти Китая решительно настроены усилить контроль за Всемирной сетью и ее пользователями.

Об этом говорится в стратегической программе, обнародованной Администрацией кибернетической безопасности Китая, передает агентство Рейтер.

"Главный государственный орган, ведающий кибернетической безопасностью Китая, подтвердил свою решимость ужесточить надзор в сети Интернет, призвав к более детальному изучению местных и иностранных технологий, которые используются в критически важных для национальных интересов отраслях экономики", - пишет агентство.

Документ требует от китайских предприятий проведения "безопасного осмотра" технологий, чтобы не дать возможности поставщикам и другим группам "прибегать к нечестной конкуренции" и "нанести вред интересам пользователей".

"В стратегической программе также вновь высказывается призыв к другим странам уважать "кибернетический суверенитет" Китая. Этот концепт позволяет государствам самостоятельно регулировать интернет услуги в пределах их границ", - объясняет агентство.

В целом в документе обосновывается необходимость противоречивого закона в области кибербезопасности, принятого в прошлом месяце, который, по убеждению экспертов, потенциально может легализовать требования к передаче интеллектуальной собственности и лишить иностранные компании возможности на равных конкурировать на рынке.

Напомним, еще в феврале сообщалось, что власти Китая запретят деятельность иностранных онлайн-СМИ.