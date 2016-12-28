В Теннеси разбился легкий самолет, трое погибших Причины крушения устанавливаются.

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В результате падения легкого самолета в американском штате Теннесси тремя людьми на борту, включая ребенка, погибли все, кто находился в кабине.

Об этом говорится в сообщении Associated Press.

Отмечается, что самолет модели Cessna 182 упал в горах на востоке Теннесси. Он выполнял полет в понедельник, направляясь к местному аэропорту Гетлинберг-Пиджен Фордж. Разведывательный полет Национальной гвардии штата обнаружил самолет в Национальном парке горного массива Грейт-Смоки около 4:45 часов вечера вторника по местному времени.

По официальной информации, в салоне легкого самолета находились двое мужчин в возрасте 41 и 42 года, а также 8-летний мальчик. Все трое были жителями другого штата - Флориды.

Как отметили в Федеральном управлении гражданской авиации, один из членов семьи погибших связался с агентством, когда самолет не прибыл в пункт назначения в ожидаемое время.

Спасательные команды будут работать на месте катастрофы в среду, тела должны пройти идентификацию для подтверждения личностей. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, 25 декабря в Черном море разбился российский военный самолет Ту-154, на котором в Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова и девять представителей российских СМИ. Спасатели обнаружили тела нескольких погибших в районе крушения Ту-154. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны.