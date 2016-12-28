Черногория выдала международный ордер на арест 2 россиян и 3 сербов за причастность к путчу По версии черногорской прокуратуры, двое членов военной разведки РФ осуществляли слежку за премьер-министром Черногории.

Черногория Фото: http://forum.vesveter.ru

Черногория выдала международный ордер на арест двух россиян и трех сербов, которые якобы причастны к попытке государственного переворота с целью свержения черногорского правительства.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщила черногорская прокуратура 27 декабря, пять человек находятся в розыске по подозрению в "террористической" деятельности, которая предусматривала план убийства премьер-министра страны Мило Джукановича и захват парламента в день выборов в октябре.

Двое россиян, как сообщается, являются членами российской военной разведки и, по версии обвинения, с территории соседней Сербии осуществляли слежку за премьер-министром Черногории.

Местные СМИ сообщили, что один из разыскиваемых сербов - Неманья Ристич, который появился на фотографии рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 12 декабря во время его визита в Белград.

Кремль отрицает свою причастность к политике в Черногории, но активно поддерживает местные политические группы, которые выступают против пронатовского правительства.

Черногория получила приглашение присоединиться к Альянсу в прошлом году, но решение еще не ратифицировано несколькими государствами-членами.

Власти Черногории заявили, что нет доказательств привлечения высокопоставленных должностных лиц России в заговоре против НАТО. Около 20 человек, в основном сербы и россияне, уже находятся под стражей в Черногории по обвинению в участии в такой вероятной схеме.

Напомним, что ранее в декабре генсек НАТО пообещал Черногории гарантии безопасности.