Спецтема "Исламское государство" Премьер Ирака пообещал через три месяца полностью освободить страну от ИГИЛ В последнее время операция по освобождению иракского Мосула ведется со значительно меньшим темпом для минимизации гражданских жертв.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади Фото: EPA/UPG

Всего через три месяца Ирак будет полностью освобожден от террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, передает агентство Рейтер.

"Американцы были слишком пессимистичными. Они говорили об очень долгом периоде времени, однако выдающиеся успехи, достигнутые нашими героическими воинами храбрыми, сократили его. Я предвижу, что в Ираке это займет три месяца", - прокомментировал Абади слова командира возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, который заявил, что искоренение ИГИЛ из Ирака и Сирии займет два года.

Как отмечает агентство Рейтер, Абади уже ранее обещал освободить иракский город Мосул до конца этого года. Однако в последнее время операция по его освобождению ведется со значительно меньшим темпом с целью избежания жертв среди гражданских, большинство из которых отказались эвакуироваться.

Как известно, 17 октября иракские правительственные силы при поддержке коалиции, возглавляемой США, начали наступление, чтобы вернуть под свой контроль город Мосул, который ИГИЛ контролирует с лета 2014 года.

Ранее на этой неделе правозащитники заявили, что боевики ИГИЛ нападают на гражданских, отступая из Мосула.