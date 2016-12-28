Washington Post сообщила о подготовке США санкций против РФ из-за кибератак О некоторых из новых ограничительных мер против РФ может быть объявлено уже в ближайшие дни.

Администрация президента США Барака Обамы готовит экономические санкции и скрытые кибероперации против России в ответ на предполагаемое вмешательство в выборы президента США.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По данным издания, о некоторых из этих мер может быть объявлено уже в ближайшие дни.

Для введения санкций в Белом доме планируют использовать вступивший в силу в прошлом году указ, который дает президенту право давать ответ на кибератаки из-за рубежа. Однако в нем не говорится о кибероперациях, целью которых является воздействие на президентские выборы. В Белом доме ведут работу над тем, чтобы адаптировать закон к этой ситуации, отмечает издание. Для этого президентской администрации придется присвоить электоральной компьютерной системе статус "критической инфраструктуры", отмечает WP.

"Для этого (введения санкций, - ред.) нужно, во-первых, иметь основания заявить о том, что сама используемая на выборах инфраструктура - такая, как базы данных штатов, - это критическая инфраструктура, и во-вторых, о том, что русские действительно нанесли ей урон. Это два серьезных показателя", - заявил изданию представитель администрации.

Ранее спецслужбы США сообщили о свидетельствах вмешательства РФ в президентские выборы в США, а Барак Обама заявил, что США ответят на кибератаки.

США обвиняют Россию в хакерских атаках на серверы Национального демократического комитета, с которых были украдены документы Демократической партии. Бумаги позднее были опубликованы сайтом WIkiLeaks, а Обама заявил, что кибератаки нанесли больше вреда кандидату от демократов Хиллари Клинтон, а не ее оппоненту-республиканцу Дональду Трампу. Он также рассказал, что говорил о кибератаках с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре на саммите в Китае.