Anadolu сообщило о плане Турции и РФ предложить перемирие в Сирии Сторонам сирийского конфликта будет предложено прекратить боевые действия, начиная с 29 декабря.

Встреча президент России Владимира Путина и Президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Санкт-Петербурге Фото: EPA/UPG

Россия и Турция согласовали план перемирия на всей территории Сирии, он будет представлен сторонам конфликта в стране.

Об этом сообщает государственное турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на неназванные источники.

По информации агентства, вслед за договоренностью о перемирии в восточных районах Алеппо и эвакуацией населения, Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, который предполагает распространить режим перемирия на всей территории Сирии.

Предполагается, что договоренности охватят все районы, где происходят бои между оппозиционными группировками и силам президента Сирии Башара Асада. Сторонам будет предложено прекратить боевые действия, начиная с 00:00 29 декабря, пишет агентство.

При этом договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации, отмечается в сообщении.

Anadolu отмечает, что в случае успеха договоренности о режиме прекращения огня, Асад и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта. Турция и РФ выступят гарантами процесса.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке ИГИЛ.