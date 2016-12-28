В РУСАДА признали существование допинговой схемы в России Система приема допинга в была окончательно сформирована к Олимпийским играм в Сочи.

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Российские чиновники впервые признали, что в стране существовала система приема допинга.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на New York Times.

Журналисты газеты провели серию интервью в Москве, в том числе с исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович.

"Это был институциональный сговор", - заявила Анцелиович. При этом она подчеркнула, что высокопоставленные правительственные чиновники не участвовали в этом сговоре.

"С моей точки зрения, как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок", - признал глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

Он был назначен президентом РФ Владимиром Путиным для наблюдения за реформой антидопинговой системы в России.

Смирнов также заявил, что необходимо понять, почему молодые спортсмены соглашаются принять допинг.

Канадский юрист Ричард Макларен, подготовивший для Всемирного антидопингового агентства (WADA) два доклада о допинге в российском спорте, рассказал, что рад, что российские чиновники больше не пытаются оспорить его выводы. По его мнению, таким образом они пытаются избежать дальнейших расследований.

Ранее российские чиновники отрицали наличие в России системы приема допинга.

В мае бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал New York Times интервью, в котором рассказал о системе использования допинга на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

По его словам, в РФ уже много лет существует система подмены допинг-проб, в которой участвуют ФСБ и чиновники из министерства спорта.

Напомним, Международный союз конькобежцев перенес из России этап кубка мира. Причиной такого решения стали рекомендации МОК, основанные на докладе комиссии WADA под руководством Макларена. Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее.