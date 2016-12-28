В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6 Эпицентр подземных толчков находился в 8 км западнее города Нережу.

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился в 8 км западнее города Нережу (восток страны) на глубине 81 км.

Землетрясение ощущалось в соседней Молдове.

Напомним, 24 сентября в 2 часа ночи по киевскому времени было зарегистрировано землетрясение с территории Румынии, толчки от которого ощущались в Украине. Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 5,7 баллов на глубине 88 км. Повторных толчков не было.

В Одесской области, ближе всего расположенной к эпицентру, магнитуда землетрясения составляла 3-4.