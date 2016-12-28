В девяти американских штатах произошли нападения на посетителей торговых центров Правоохранители допускают, что инциденты могли быть связаны между собой.

Фото: imgarcade.com

По крайней мере в девяти американских штатах произошли подобные по сценарию нападения групп молодых людей на посетителей крупных торговых моллов.

Правоохранители допускают, что инциденты могли быть связаны между собой, сообщает Укринформ.

"Социальные медиа распространили серию, очевидно, связанных между собой инцидентов, в которых группы людей, преимущественно подростки, провоцировали драки и беспорядки в торговых центрах, по крайней мере в девяти штатах, считают правоохранительные органы", - сообщается в материале ABC News.

На кадрах, которые приводит телеканал, видно, как группы молодых людей в различных торговых центрах избивают посетителей и, вероятно, охранников, а также крушат витрины и внутреннее оборудование магазинов. Десятки, а возможно, и сотни людей задокументировали драки на свои смартфоны и выложили видео в соцсетях. На кадрах также видно, как подразделения полиции, вооруженные, в том числе, автоматами реагируют на инциденты.

Беспорядки вспыхнули в гипермаркетах от Аризоны до Северной Каролины, привлекая внимание сотен зрителей, в результате чего несколько торговых центров остаются закрытыми в рождественско-новогодний период.

В частности, сообщается об актах насилия в штатах Коннектикут, Огайо, Иллинойс, Колорадо, Техас, Нью-Джерси, Северная Каролина, Мемфис и Теннесси. Полиция провела аресты. В нескольких случаях стражи порядка были вынуждены эвакуировать людей из торговых центров.

Сообщается также о раненых. В частности, как информирует USA Today, в одном только маркете в Нью-Джерси в городке Элизабет травмы получили десять человек.

Как сообщалось в ноябре, в США привели полицию в повышенную боеготовность из-за нападений на офицеров.