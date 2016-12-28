Лучшие фотографии уходящего года по версии National Geographic
LB.ua представляет читателям галерею из 52 лучших фотографий 2016-го года по версии международного научно-популярного журнала National Geographic. Фотографии отобраны из 2,290,225 фотографий, сделанных 91 фотографом.
Молния над рекой Вуд во время прилета канадских журавлей на гнездование, штат Небраска.
Фото: Brian Skerry
Встреча дайвера и тигровой акулы, Багамские острова.
Фото: Ami Vitale
16-летняя гигантская панда в центре охраны дикой природы, Китай.
Фото: Brent Stirton
Медработники проверяют зрение местного населения, район Сундарбан, Индия
Фото: Tim Laman
Орангутан поднимается за плодом фиги.
Фото: Charlie Hamilton James
Девочка из племени Мачигенга с прирученным тамарином (обезьянкой) на голове во время купания в реке в национальном парке Ману, Перу.
Фото: Moises Saman
Семья иракских беженцев среди обломков в разрушенном городе Рамади.
Фото: Charlie Hamilton James
Гризли отгоняют воронов от туши бизона в национальном парк Гранд-Титон, США.
Фото: Vincent J. Musi
Святилище Афины погружается во тьму, Дельфы, Греция.
Фото: Joel Sartore
Детеныш африканского белобрюхого панголина на спине матери в заповеднике Флориды.
Фото: Wayne Lawrence
Антонио, Джули и Инди Абрам несут домой суточную норму бутилированной воды из пожарного депо во время кризиса с питьевой водой в Мичигане.
Фото: Thomas Peschak
Черепахи соревнуются за место в тени, Сейшельские острова.
Фото: David Guttenfelder
Мул везет освежеванного лося после охоты в Национальном парке Гранд-Титон, США.
Фото: Evgenia Arbugaeva
Шахтер Игорь Воронкин после смены на угольной шахте Баренцбурга, Архипелаг Шпицберген, Норвегия.
Фото: Michael Nichols
Ландшафт национального парка Гранд-Каньон (Йеллоустоун), США.
Фото: Evgenia Arbugaeva
Ночь на газовой станции, полуостров Ямал, РФ.
Фото: David Doubilet and Jennifer Hayes
Американский крокодил поднимается на поверхность воды, Карибское море, Куба.
Фото: Dina Litovsky
Ночной Тайбэй
Фото: Ronan Donovan
Волчица и ее потомство устроили банкет возле туши бизона, утонувшего в реке в парке Йеллоустоун, США.
Фото: Erika Larsen
Портрет Бекки Вид. Женщина вместе с мужем держит фермерское хозяйство возле Йеллоустонского Национального парка, США.
Фото: Michael Nichols
Большой призматический источник - самый большой горячий источник США - отличается необычным цветом из-за термофильных бактерий, которые активно размножаются в кипящей воде.
Фото: Corey Arnold
Стивен Донован прыгает со скалы в реку в Национальном парке Глейшер, куда он устроился на сезонную работу, Канада.
Фото: Max Aguilera-Hellweg
Кирк Одом был осужден за изнасилование после того как экспертиза подтвердила, что волосок на ночной рубашке жертвы соответствует его волосам. Кирк отсидел 22 года, прежде чем тесты ДНК подтвердили его невиновность.
Фото: Aaron Huey
Самка гризли и ее детеныши создали "медвежью пробку" на дороге на горе Денали, Аляска. Дорога летом открыта для частных автомобилей лишь в течение 5 дней.
Фото: Brent Stirton
Смотрители национального парка Вирунга проходят военную подготовку из-за постоянной угрозы нападения боевиков, Демократическая Республика Конго.
Фото: Brent Stirton
Носорог погиб от рук браконьеров в парке Хлухлуве-Умфолози, ЮАР. Черных носорогов истребляют из-за спроса на ценный рог животного, численность которого на сегодня составляет всего 5000 особей.
Фото: Nick Cobbing
Норвежское научно-исследовательское судно "Ланс" дрейфовало в течение пяти месяцев, изучая изменения состояния морского льда.
Фото: Stephen Wilkes
Чтобы воссоздать переход дня в ночь фотограф Стивен Вилкес в течение 26 часов сделал 1036 фотографий, Национальный парк Йосемити, США.
Фото: Adam Dean
Рабочий разбивает молотом замороженного тунца для погрузки на китайское грузовое судно, Филиппины.
Фото: Charlie Hamilton James
Трапеза стервятника.
Фото: Phillip Toledano
Инженер Пабло де Леон тестирует скафандр в Космическом центре Кеннеди, США. Почва и вентиляторы в этом центре NASA имитируют условия на Марсе.
Фото: John Stanmeyer
Семья собралась за ужином под абрикосовыми деревьями, Багаран, Армения.
Фото: David Liittschwager
"Задумчивый" осьминог. Из-за того, что нервная система обыкновенного осьминога более сложна, чем у большинства беспозвоночных, ученые до сих пор задаются вопросом, наделено ли это существо сознанием.
Фото: David Guttenfelder
Символом и предзнаменованием грядущих перемен можно считать прибытие первого за последние 40 лет американского круизного корабля в Гавану, Куба, в мае 2016 года.
Фото: David Doubilet and Jennifer Hayes
Стая атериновых рыб кружит среди мангровых деревьев в коралловых рифах, Куба. Рыбки небольшого размера организовано маневрируют в стае, чем приводят в замешательство хищников.
Фото: Brent Stirton
Носорогам на этом южноафриканском ранчо недавно урезали рога. В отличии от слоновой кости, рог носорога отрастает.
Фото: Brent Stirton
67-летний Герд Гаманаб слишком поздно обратился за медицинской помощью: долгие годы труда на намибском солнце и пыль разрушили роговицы обоих глаз.
Фото: Joe Riis
Первая миграция лосят - вверх по склону 1400 метров.
Фото: Lucas Foglia
Продавец из Сеула Сунвинь Хуана отдыхает после пешей прогулки по Национальному парку Пукхансан.
Фото: Simon Roberts
Любители позагорать - в купальных костюмах и без них - на берегу речки Швабирген, Мюнхен. Здешние места популярны среди нудистов с 1970-го года.
Фото: EPA/UPG
Коренные народы Перу охотятся и занимаются фермерством в лесу Ману в Перу, чтобы обеспечить себя едой. При этом живущие в лесу паукообразные обезьяны нередко становятся как добычей охотников, так и их домашним любимцем.
Фото: Yuri Kozyrev
Девочка смотрит, как три курдские женщины фотографируются с прикрытыми лицами в лагере для беженцев. Две из них рассказали, что принудительно вышли замуж за боевиков ИГИЛ прежде, чем бежать сюда.
Фото: Brent Stirton
Рейнджер с помощью собаки-ищейки пытается найти браконьеров, которые убили слона в Национальном парке Вирунга, Республика Конго.
Фото: Ami Vitale
Смотритель за пандами использует чучело леопарда, чтобы научить своих подопечных бояться хищников, а также другим навыкам, необходимым для выживания в дикой природе, Китай.
Фото: Erika Larsen
Леон Тетон возле столба с черепами бизона, символизирующим духовную связь между племенем Шошон-Баннок и бизоном, Айдахо.
Фото: Andrew McConnell
Дети купаются в реке возле разрушенного моста после урагана Мэтью в Порт Салу, Гаити.
Фото: Robin Hammond
Исра Али Саалад переехала из Сомали в Швецию с матерью и двумя сестрами.
Фото: Charlie Hamilton James
Стервятники пожирают зебру в Серенгети.
Фото: Thomas P. Peschak
Рифовые акулы в лагуне в Атолле Альдабре, Сейшелы.
Фото: Matthieu Paley
Ребенок рисует на песке, который собрался на столике в купе вагона во время длительной железнодорожной поездки - 4683 километра - по Китаю.
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