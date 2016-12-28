Лучшие фотографии уходящего года по версии National Geographic LB.ua представляет читателям галерею из 52 лучших фотографий 2016-го года по версии международного научно-популярного журнала National Geographic. Фотографии отобраны из 2,290,225 фотографий, сделанных 91 фотографом. LB.ua

Фото: Gerd Ludwig Руферы на крыше высотного здания в Москве.

Фото: Randy Olson Молния над рекой Вуд во время прилета канадских журавлей на гнездование, штат Небраска.

Фото: Brian Skerry Встреча дайвера и тигровой акулы, Багамские острова.

Фото: Ami Vitale 16-летняя гигантская панда в центре охраны дикой природы, Китай.

Фото: Brent Stirton Медработники проверяют зрение местного населения, район Сундарбан, Индия

Фото: Tim Laman Орангутан поднимается за плодом фиги.

Фото: Charlie Hamilton James Девочка из племени Мачигенга с прирученным тамарином (обезьянкой) на голове во время купания в реке в национальном парке Ману, Перу.

Фото: Moises Saman Семья иракских беженцев среди обломков в разрушенном городе Рамади.

Фото: Charlie Hamilton James Гризли отгоняют воронов от туши бизона в национальном парк Гранд-Титон, США.

Фото: Vincent J. Musi Святилище Афины погружается во тьму, Дельфы, Греция.

Фото: Joel Sartore Детеныш африканского белобрюхого панголина на спине матери в заповеднике Флориды.

Фото: Wayne Lawrence Антонио, Джули и Инди Абрам несут домой суточную норму бутилированной воды из пожарного депо во время кризиса с питьевой водой в Мичигане.

Фото: Thomas Peschak Черепахи соревнуются за место в тени, Сейшельские острова.

Фото: David Guttenfelder Мул везет освежеванного лося после охоты в Национальном парке Гранд-Титон, США.

Фото: Evgenia Arbugaeva Шахтер Игорь Воронкин после смены на угольной шахте Баренцбурга, Архипелаг Шпицберген, Норвегия.

Фото: Michael Nichols Ландшафт национального парка Гранд-Каньон (Йеллоустоун), США.

Фото: Evgenia Arbugaeva Ночь на газовой станции, полуостров Ямал, РФ.

Фото: David Doubilet and Jennifer Hayes Американский крокодил поднимается на поверхность воды, Карибское море, Куба.

Фото: Dina Litovsky Ночной Тайбэй

Фото: Ronan Donovan Волчица и ее потомство устроили банкет возле туши бизона, утонувшего в реке в парке Йеллоустоун, США.

Фото: Erika Larsen Портрет Бекки Вид. Женщина вместе с мужем держит фермерское хозяйство возле Йеллоустонского Национального парка, США.

Фото: Michael Nichols Большой призматический источник - самый большой горячий источник США - отличается необычным цветом из-за термофильных бактерий, которые активно размножаются в кипящей воде.

Фото: Corey Arnold Стивен Донован прыгает со скалы в реку в Национальном парке Глейшер, куда он устроился на сезонную работу, Канада.

Фото: Max Aguilera-Hellweg Кирк Одом был осужден за изнасилование после того как экспертиза подтвердила, что волосок на ночной рубашке жертвы соответствует его волосам. Кирк отсидел 22 года, прежде чем тесты ДНК подтвердили его невиновность.

Фото: Aaron Huey Самка гризли и ее детеныши создали "медвежью пробку" на дороге на горе Денали, Аляска. Дорога летом открыта для частных автомобилей лишь в течение 5 дней.

Фото: Brent Stirton Смотрители национального парка Вирунга проходят военную подготовку из-за постоянной угрозы нападения боевиков, Демократическая Республика Конго.

Фото: Brent Stirton Носорог погиб от рук браконьеров в парке Хлухлуве-Умфолози, ЮАР. Черных носорогов истребляют из-за спроса на ценный рог животного, численность которого на сегодня составляет всего 5000 особей.

Фото: Nick Cobbing Норвежское научно-исследовательское судно "Ланс" дрейфовало в течение пяти месяцев, изучая изменения состояния морского льда.

Фото: Stephen Wilkes Чтобы воссоздать переход дня в ночь фотограф Стивен Вилкес в течение 26 часов сделал 1036 фотографий, Национальный парк Йосемити, США.

Фото: Adam Dean Рабочий разбивает молотом замороженного тунца для погрузки на китайское грузовое судно, Филиппины.

Фото: Charlie Hamilton James Трапеза стервятника.

Фото: Phillip Toledano Инженер Пабло де Леон тестирует скафандр в Космическом центре Кеннеди, США. Почва и вентиляторы в этом центре NASA имитируют условия на Марсе.

Фото: John Stanmeyer Семья собралась за ужином под абрикосовыми деревьями, Багаран, Армения.

Фото: David Liittschwager "Задумчивый" осьминог. Из-за того, что нервная система обыкновенного осьминога более сложна, чем у большинства беспозвоночных, ученые до сих пор задаются вопросом, наделено ли это существо сознанием.

Фото: David Guttenfelder Символом и предзнаменованием грядущих перемен можно считать прибытие первого за последние 40 лет американского круизного корабля в Гавану, Куба, в мае 2016 года.

Фото: David Doubilet and Jennifer Hayes Стая атериновых рыб кружит среди мангровых деревьев в коралловых рифах, Куба. Рыбки небольшого размера организовано маневрируют в стае, чем приводят в замешательство хищников.

Фото: Brent Stirton Носорогам на этом южноафриканском ранчо недавно урезали рога. В отличии от слоновой кости, рог носорога отрастает.

Фото: Brent Stirton 67-летний Герд Гаманаб слишком поздно обратился за медицинской помощью: долгие годы труда на намибском солнце и пыль разрушили роговицы обоих глаз.

Фото: Joe Riis Первая миграция лосят - вверх по склону 1400 метров.

Фото: Lucas Foglia Продавец из Сеула Сунвинь Хуана отдыхает после пешей прогулки по Национальному парку Пукхансан.

Фото: Simon Roberts Любители позагорать - в купальных костюмах и без них - на берегу речки Швабирген, Мюнхен. Здешние места популярны среди нудистов с 1970-го года.

Фото: EPA/UPG Коренные народы Перу охотятся и занимаются фермерством в лесу Ману в Перу, чтобы обеспечить себя едой. При этом живущие в лесу паукообразные обезьяны нередко становятся как добычей охотников, так и их домашним любимцем.

Фото: Yuri Kozyrev Девочка смотрит, как три курдские женщины фотографируются с прикрытыми лицами в лагере для беженцев. Две из них рассказали, что принудительно вышли замуж за боевиков ИГИЛ прежде, чем бежать сюда.

Фото: Brent Stirton Рейнджер с помощью собаки-ищейки пытается найти браконьеров, которые убили слона в Национальном парке Вирунга, Республика Конго.

Фото: Ami Vitale Смотритель за пандами использует чучело леопарда, чтобы научить своих подопечных бояться хищников, а также другим навыкам, необходимым для выживания в дикой природе, Китай.

Фото: Erika Larsen Леон Тетон возле столба с черепами бизона, символизирующим духовную связь между племенем Шошон-Баннок и бизоном, Айдахо.

Фото: Andrew McConnell Дети купаются в реке возле разрушенного моста после урагана Мэтью в Порт Салу, Гаити.

Фото: Robin Hammond Исра Али Саалад переехала из Сомали в Швецию с матерью и двумя сестрами.

Фото: Charlie Hamilton James Стервятники пожирают зебру в Серенгети.

Фото: Thomas P. Peschak Рифовые акулы в лагуне в Атолле Альдабре, Сейшелы.