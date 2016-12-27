В Турции начался суд в отношении подозреваемых в причастности к попытке переворота
Начались судебные слушания по 29 полицейским.
В Стамбуле начался первый судебный процесс в отношении обвиняемых в попытке государственного переворота, передает Радио Свобода.
27 декабря начались судебные слушания по 29 полицейским.
Офицеров обвиняют в ряде преступлений, среди которых попытка изменить конституционный строй и участие в террористических организациях.
Обвинение просит пожизненного заключения для 21 полицейского, и от 7,5 до 15 лет за решеткой еще для восьми.
В Турции арестовали более 40 тыс. подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота 15 июля этого года, во время которой погибли около 270 человек. Десятки тысяч людей были уволены с работы.
Власти Турции обвиняют религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытки переворота. Сам Гюлен отвергает свою причастность и осуждает попытку переворота.