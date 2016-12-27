Полиция Кельна запретила правым митинговать в новогоднюю ночь Акция планировалась в годовщину нападения мигрантов на женщин.

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Полиция Кельна запретила праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НДПГ) проводить митинг у Кельнского собора в новогоднюю ночь. Об этом правоохранительные органы сообщили во вторник, 27 декабря, передает DW.

Праворадикалы намеревалась устроить демонстрацию у собора напротив привокзальной площади с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января. Полиция объяснила запрет угрозой общественной безопасности, но заявители еще могут оспорить его.

Акция планировалась в годовщину прошлогодних событий на площади у центрального вокзала Кельна, когда около 1200 женщин обратились в полицию с заявлениями о сексуальных домогательствах, изнасилованиях и кражах. Как выяснилось позднее, зачастую в нападениях участвовали выходцы из североафриканских стран.

Пока судебные приговоры вынесены только по 30 обращениям, причем не все они вступили в силу. Из этих 30 дел всего три касаются преступлений сексуального характера.

В нынешнем году полиция Кельна в новогоднюю ночь усилит меры безопасности, выделив на обеспечение порядка около 1500 человек, а в районе вокзала будут дежурить 300 сотрудников федеральной полиции.