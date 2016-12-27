Расширенные санкции США против российских компаний вступили в силу В американский санкционный список добавлены 23 компании из России и Крыма.

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Вступило в силу решение о введении со стороны Соединенных Штатов Америки дополнительных санкций против компаний Российской Федерации.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.

"Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию, вводя новые санкции за нарушение международного права и разжигание конфликта на востоке Украины. 15 компаний российского оборонпрома и 8 – во временно оккупированном украинском Крыму – под усиленными американскими санкциями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 декабря Министерство торговли США добавлило 23 компании из России и Крыма в американский санкционный список, превращая Крым в экономически-токсический регион и блокируя деятельность российской оборонки.

22 декабря Министерство финансов США опубликовало новый "черный список", в который вошли компании "Яндекс.Деньги", "Массандра", Ялтинская киностудия, украинская и швейцарская дочки "Сбербанка", а также ряд российских военно-промышленных компаний.

В перечне также оказались компании "Галс Девелопмент", "ВТБ-24" и ряд дочерних предприятий ВТБ, "Генбанк, Мособлбанк, Инресбанк и Крайинвестбанк.

В список включены организации, в которых 50% и более принадлежат ранее попавшим под санкции США "Сбербанку", "Ростеху" и ВТБ. Владельцем 75% акций сервиса "Яндекс.Деньги" является "Сбербанк".

Из физических лиц в список попали представитель "ЛНР" в Минске Владислав Дейнего, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, бывший глава МВД Виталий Захарченко.