На дне Черного моря найден основной "черный ящик" разбившегося Ту-154 Приоритетной называют версию об ошибке пилотирования.

Фото: EPA/UPG

Со дна Черного моря извлечен основной бортовой самописец с самолета министерства обороны России, разбившегося 25 декабря под Сочи. По данным источников в штабе поисковой операции, остальные два "черных ящика" также уже подняты на поверхность, передает DW.

"В 5:42 мск на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник, 27 декабря.

Самолет военно-транспортной авиации доставил этот самописец в подмосковные Люберцы в Центральный научно-исследовательский институт ВВС. Специалисты института занимаются расшифровкой его данных.

Официальной информации о полученной в результате анализа информации пока нет, однако СМИ со ссылкой на неназванные источники пишут, что приоритетной становится версия об ошибке пилотирования.

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства "Интерфакс". Между тем другой источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что пока остается неясной причина возникновения проблемы с закрылками.

Напомним, в воскресенье утром в Черном море разбился российский военный самолет Ту-154, на котором в Сирию летели артисты ансамбля песни и пляски российской армии им. Александрова и девять представителей российских СМИ. Спасатели обнаружили тела нескольких погибших в районе крушения Ту-154. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны.

Указано, что дело, в частности, было открыто по ст. 351 УК России (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). СКР подтвердил, что самолет осуществлял плановый полет в Сирию. Самолет Ту-154 исчез с экрана радара "через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер". Там самолет проводил дозаправку.